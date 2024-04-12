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Dünya
AA 12.04.2024 01:09

Hamas: İsrail soykırım yaparak başaramadığını, saçma müzakerelerle gerçekleştiremeyecek

Hamas, İsrail'in 6 ay boyunca saldırılar düzenleyerek ve soykırım yaparak başaramadığını, daha fazla güç kullanarak ya da saçma müzakereler yoluyla gerçekleştiremeyeceğini belirtti.

Hamas: İsrail soykırım yaparak başaramadığını, saçma müzakerelerle gerçekleştiremeyecek

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, İsrail ile ateşkes ve esir takasıyla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kahire'deki müzakerelerin bir parçasının da ateşkes anlaşmasına varmayı amaçladığını belirten Naim, "Böylece İsrailli esirler hakkında nihai ve daha doğru veriler toplamak için yeterli zaman ve güvenliğe sahip oluruz. Çünkü farklı gruplar tarafından farklı yerlerde bulunuyorlar. Bazıları ise halkımızla birlikte öldürüldü ve enkaz altındalar." ifadesini kullandı.

Naim, "İsrail'in 6 ay boyunca saldırılar düzenleyerek ve soykırım yaparak başaramadığını, daha fazla güç kullanarak ya da saçma müzakereler yoluyla gerçekleştiremeyeceğini" bildirdi.

7 Ekim saldırısını öngörme konusundaki başarısızlığı nedeniyle halkının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttuğuna işaret eden Naim, Netanyahu'nun savaş sonrasında kendini kurtarmak için halkını kurban etmeye hazır olduğunu belirtti.

Kimsenin 7 Ekim'den sonra İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu en az 3 bin Filistinliyi sormadığını, İsrail'in bu kişilerin kimisini ailelerinin gözü önünde, kimisini de askeri kamplarda infaz ettiğini kaydeden Naim, "Bu gibi müzakerelerden sonuç çıkmasını istiyoruz ancak daha da önemlisi bu sonuçların sürdürülebilir sakinliğin güvencesi olması, Gazze halkına yardım ve yeniden imarın yolunu açması." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli müzakerecilerin "geçici bir ateşkes teklif ettiklerini" belirten Naim, Filistinlilerin Gazze'de yenilenmiş bir İsrail varlığını ve kendilerine karşı yeni bir saldırı başlatması için İsrail'e meşruiyet sağlamayı kabul etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Naim, Gazze'de 2,3 milyon Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile bir anlaşmaya varılmasının, yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine geri dönmesi ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi şartlarına bağlı olduğunu belirtmişti.

Mısır, Katar ve ABD'nin çabalarıyla bir süredir Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Katar'ın başkenti Doha'da mart ayında başlayan müzakereler daha sonra Mısır'ın başkenti Kahire'ye taşınmıştı.

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