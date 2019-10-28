Barış Pınarı Harekatı’yla Türk ordusu Suriye’nin kuzeyinde terör unsurlarına büyük darbe vurdu. Bölgenin istikrarı için önemli adımlar atıldı. Terör örgütü PKK/YPG’nin işgal ettiği bölgelerdeki sivil halk da kurtarıldı.

Buna rağmen, bazı uluslararası medya kuruluşlarının harekat süresince Türkiye karşıtı tutumları dikkati çekti. Katar merkezli El Cezire de o yayın organlarından biri.

El Cezire Türkiye karşıtı analizlere geniş yer ayırdı

El Cezire bu süreçte terör örgütü PKK/YPG yanlısı yayınıyla dikkat çekti. Kimi zaman PKK/YPG yanlılarının açıklamalarına yer verdi, kimi zaman da batılı uzmanların harekat karşıtı görüşlerine.

El Cezire’de terör örgütü ele başlarından Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin'in açıklamaları da sıklıkla yer aldı.

El Cezire Türk ordusunun sivil hassasiyetini de gözardı etti. Terör örgütü PKK/YPG'nin sivilleri katletmesine sessiz kaldı.

El Cezire’nin bazı haberlerinde iki tarafta da sivil kayıpların olduğunun belirtilmesi bir başka tepki çeken unsur oldu.

Ayrıca bazı haberlerde PKK/YPG’li teröristlerden de Kürt savaşçılar olarak bahsedilmesi de tepki çekti.

Türkiye’nin yapılan dezenformasyona karşı açıklamalarına sınırlı yer ayrılırken, özellikle batı kaynaklı Türkiye ve harekat karşıtı açıklamalar El Cezire’nin yayın organlarında geniş yer buldu.

Terör desteği ilk değil

El Cezire'nin terör örgütü destekli yayınları ilk değil.

Daha önce de aynı ekranlarda FETÖ’nin medya yapılanmasında yer alan Mahir Zelnalov ve firari Can Dündar yayına çıkarmış, Türkiye karşıtı propaganda yapılmasına izin vermişti.

Kaynak: TRT Haber

