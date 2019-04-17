Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulidis, 2'nci kitabını çıkardı.

30 yıllık aktif siyasi yaşamını kaleme alan Kasulidis, Rum kesiminin PKK terör örgütüne askeri teçhizat verdiğini söyledi.

1997-2003 yılları arasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Kasulidis, "PKK'ya askeri malzeme verildi" dedi. Kasulidis, terör örgütüne ne zaman ve ne tür silahlar verildiğini ise yazmadı.

Eski Rum Dışişleri Bakanı kitabında, "Kıbrıs Rum Milli Muhafız Birliğinin tüfek ve mühimmatı Ürdün ve Lübnan'a verildi" ifadelerini kullandı.

Kathimerini gazetesi, Kasulidis'in kitabının özellikle hassas dönemleri içeren yakın tarih açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu yazdı.

Eski Rum Dışişleri Bakanı yeni kitabında olaylardan kısaca bahsediyor, önemli olaylara dair kişisel görüşlerini paylaşıyor.

Kasulidis'in yürüttüğü görevler

1948 doğumlu Eski Rum Dışişleri Bakanı, 1993'te hükümet sözcülüğü yaptı.

1997-2003 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü. Rum kesiminin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinde öncü rol oynadı.

2004'te Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi seçilen Kasulidis, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderliği için seçimlere katıldı. 2'nci turda Dimitris Hristofyas'a yenildi. Şubat 2018'de ise aktif siyasi hayatına veda ettiğini duyurdu.

Kaynak: TRT Haber