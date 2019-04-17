Sarı yelekliler, Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için haftalardır aralıksız sokağa çıkıyor.

Eylemciler, yönetimden protesto ettikleri koşulların düzeltilmesini ve halkın ekonomik sorunlarını çözebilecek adımların hızlı şekilde atılmasını beklerken, Cumhurbaşkanı Macron Notre Dame Katedrali'nde önceki gün çıkan yangın nedeniyle sarı yeleklilere ilişkin uzun süredir beklenen konuşmasını erteledi.

Eylemlerin sona ermesi için çözüm bulunamadı

Macron, dün yaptığı açıklamada, bu konuşmayı uygun zamanda yapacağını söylerken sarı yelekliler, Macron'un açıklayacağı olası önlemlerin kendilerini ikna edeceğine inanmadıklarını belirtti.

Hükümet, sarı yeleklilerin eylemlerinin ve protestolarda yaşanan şiddet olaylarının sona ermesi için çözüm bulamadı ve çareyi önemli kentlerin merkezlerinde gösterileri yasaklamakta buldu.

Fransız yetkilileri bu kararı almaya iten sarı yeleklilerin 16 Mart'ta Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlediği gösteri oldu. Bu gösteride polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı.

Çağrılar olayların çıkması engelleneyemedi

Bu nedenle, son bir aydır sarı yeleklilerin Champs-Elysees Caddesi ile Toulouse, Bordeaux, Nice Saint-Etienne, Avignon, Lille, Lyon ve Rouen gibi kentlerin merkezlerinde eylem yapmasına izin verilmedi. Bordeaux Belediye Başkanı Nicolas Florian da sarı yeleklilerin 30 Mart'ta düzenlediği gösteri öncesinde olası şiddet olaylarına karşı kent sakinlerine sokağa çıkmamaları, işletmecilere mağaza ve restoranların kepenklerini kapatmaları çağrısında bulunmuştu.

Bu çabalarla eylemlerdeki şiddet olayları büyük ölçüde azalsa da Paris ve Toulouse'daki gösterilerde olayların çıkması engellenemedi.

Son olarak geçen hafta yapılan gösteride Paris'te polis, eylemcilere karşı biber gazı kullanırken, 15 kişi gözaltına alındı. Toulouse'da ise gösteri yasağına rağmen sokağa çıkan eylemciler iş aracını ateşe verdi. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Eylemde 43 kişi gözaltına alındı ve 21 kişi yaralandı.

Eylemcilere ağır cezalar öngören yasa yürürlüğe girdi

Hükümetin, sarı yeleklilerin eylemlerdeki şiddet olaylarını önlemek için hazırladığı yasa geçen hafta yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, gösterilerde maske takan protestoculara bir yıl hapis ve 15 bin avro (98 bin Türk lirası) para cezası verilebilecek.

İzin almadan gösteri yapanların ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların sert şekilde cezalandırılmasına izin veren düzenlemeye göre, eylemler nedeniyle ortaya çıkan zarar da eylemciler veya "şiddete başvuranlar" tarafından karşılanacak.

Yasa kapsamında polise gösteri öncesinde üst arama ve hakimlere adli kontrol altında bulunan kişinin eyleme katılmasını yasaklama yetkisi verildi.

Yasaya göre, gösterilerde üzerinde tehlikeli madde taşıyanlara 3 yıl hapis ve 45 bin avro (294 bin Türk lirası) para cezası verilecek.

Hükümetin bu düzenlemeyle sarı yeleklilere karşı tutumunu sertleştireceği belirtiliyor.

Protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti

Sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı son rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Mediapart internet sitesinin haberinde ise toplamda 11 kişinin öldüğü sarı yeleklilerin eylemlerinde 1 kişinin biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği, 5 kişinin elinin koptuğu, 21 kişinin gözünü kaybettiği belirtilmişti. Haberde 204 kişinin başından, 13 kişinin elinden, 41 kişinin gövdesinden, 68 kişinin bacaklarından ve 16 kişinin de belinden yaralandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA