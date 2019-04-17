Avustralya'nın kuzeyindeki Keep River Milli Parkı'na balık avı gezisine çıkan çift, araçlarının bataklığa saplanmasıyla, timsah tehdidinin de olduğu bölgede mahsur kaldı.

Bataklığa saplanan araçlarını kurtarmak için uğraşan çift, başarılı olamayınca geceyi araçta geçirmeye karar verdi.

Timsah tehlikesi nedeniyle çok fazla uyuyamadıklarını söyleyen çift, daha sonra gelgit nedeniyle eşyalarını da alarak araçtan ayrıldı.

Çift son çareyi ise, ateş yakarak, çamura büyük harflerle İngilizce yardım anlamına gelen "Help" yazmakta buldu.

Çiftin bu çabası işe yaradı ve 24 saatten fazla bir sürenin ardından, kurtarma görevlileri tarafından havadan fark edilerek kurtarıldılar.

Kaynak: Daily Mail