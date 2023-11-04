Kassam Tugayları: Son 48 saatte İsrail ordusuna ait 24 askeri araç imha edildi

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Al Jazeera kanalında yayınlanan ses kaydında, Filistin halkının, "sistematik soykırıma maruz kaldığını", İsrail'in tüm insan haklarını hiçe saydığını belirtti.

Kassam Tugaylarına bağlı direnişçilerin 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerine karşı mücadele ettiğini anlatan Ebu Ubeyde, şuan Gazze kentinin kuzeybatısı ile güneyinde ve Beyt Hanun kentinde İsrail güçlerine karşı koymaya devam ettiklerini kaydetti.

Ebu Ubeyde, son 48 saatte İsrail ordusuna ait aralarında zırhlı araç, nakil aracı ve buldozerlerin olduğu 24 askeri aracın tanksavar füzelerle kısmen ya da tamamen imha edildiğini bildirdi.

Direnişçilerin Gazze'ye giren İsrail güçlerine yakından müdahale ettiğini ifade eden Ebu Ubeyde, binalarda konuşlanan İsrail güçlerinin de keskin nişancılar dahil çeşitli şekillerde hedef alındığını dile getirdi.

Ebu Ubeyde, "İsrail'e karşı asimetrik bir savaş yürütüyoruz. Ancak bu savaş dünyada ders olarak okutulacak, tarihte ölümsüzleştirilecek." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.