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Dünya
AA 04.11.2023 21:58

Katar: İsrail'in saldırıları esirlerin serbest bırakılmasını zorlaştırıyor

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insani felaketin büyümesine neden olduğunu ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını zorlaştırdığını belirtti.

Katar: İsrail'in saldırıları esirlerin serbest bırakılmasını zorlaştırıyor
[Fotograf: AP]

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Al Sani, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını görüşmek üzere 5 Arap ülkesinin dışişleri bakanlarının Ürdün'de gerçekleştirdiği "koordinasyon" toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Katar'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılması için arabuluculuk çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Al Sani, "İsrail'in saldırıları Gazze'deki insani felaketin katlanmasına neden oluyor ve esirlerin serbest bırakılmasını güçleştiriyor." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Gazze'deki esirler bırakılmadan ateşkesi reddettiklerini açıkladı
Netanyahu, Gazze'deki esirler bırakılmadan ateşkesi reddettiklerini açıkladı

Al Sani, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardım kafilelerinin akışının aksamaması adına Refah Sınır Kapısı'nın daimi olarak açılması için bölgesel ve uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunmak gerektiğine işaret etti.

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı El-Fahura Okulu'nun bombalanması kınandı.

İsrail ordusu, El-Fahura Okulu'nu bombaladı,15 ölü ,onlarca yaralı var
İsrail ordusu, El-Fahura Okulu'nu bombaladı,15 ölü ,onlarca yaralı var

Açıklamada, sivillere karşı işlenen bu "vahşi ve çirkin" suçların, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk hükümlerinin açık ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail saldırılarının çerçevesinin genişlemesinin bölgenin güvenlik ve istikrarı için vahim sonuçlar doğuracağı belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar konusunda bazen sessizlik bazen de seçicilik yoluyla suç ortaklığı yapmasının gerilimi artırdığı ifade edildi.

Amman'da bugün Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları ile Blinken'ın katıldığı Gazze konulu toplantı düzenlenmişti.

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