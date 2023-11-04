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Dünya
TRT Haber 04.11.2023 19:35

Gazze'deki ambulans şoförü dünyaya seslendi: Allah bize yeter

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilerin sığındığı okulu hedef aldı. Olay yerine ulaşan ambulans şoförü okulda gördüklerini anlattı. Şoför, "Cenevre Sözleşmesi veya uluslararası hukuk yok, hepsi yalan. Allah bize yeter." diyerek dünyaya seslendi.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki el Saftavi bölgesinde bulunan Usame bin Zeyd okulunu vurdu.

İsrail saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'de yine bir okulu bombaladı
İsrail Gazze'de yine bir okulu bombaladı

Olay yerine giden ambulans şoförü okulda gördüklerini anlattı:

 "Karşılaştığım görüntü çok korkunçtu. İnsanlar yataklarında parçalanmıştı. Bir kız çocuğu adeta aklını kaçırmış şekilde koşup duruyordu."

"Cenevre Sözleşmesi, uluslararası hukuk yok, Allah bize yeter"

Ambulans şoförü gördükleri karşısında görevini bırakacağını söyledi:

 "Yapamıyorum vallahi, dayanamıyorum, Allah dayanma gücü verse de biz de insanız. Korkunç şeyler yaşanıyor, dayanamıyorum."

Ambulans şoförü dünyaya seslendi:

"Bize üniversitelerde Cenevre Sözleşmesi, uluslararası insan hakları okutuyorlar.. Ancak burada hepsi yalan. Uluslararası hukuk yok. Allah bize yeter o en güzel vekildir."

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