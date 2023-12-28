Puslu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.12.2023 22:03

Kassam Tugayları: İsrail askeri araçlarını ve askerlerin toplanma alanlarını hedef aldık

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin Han Yunus başta olmak üzere çeşitli bölgelerinde İsrail ordusuna ait araçları ve askerlerin toplanma alanlarını hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları: İsrail askeri araçlarını ve askerlerin toplanma alanlarını hedef aldık

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki Huzaa bölgesine giren İsrail piyade gücüne karşı anti-personel mayın kullanıldığı, piyade gücünden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Han Yunus'un doğusundaki çok sayıda İsrail askeri aracı ile askerlerin toplandığı bölgeleri havan toplarıyla yok ettik. Vusta bölgesinin kuzeydoğusundaki Telle er-Reys'te askeri toplanma alanlarını ağır kalibreli havan toplarıyla vurduk."

Han Yunus'un doğusunda askerleri taşıyan bir aracın, Bureyc'in doğusunda da iki tank ile buldozerin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, 7'si Gazze kentindeki Et-Tuffah ve Ed-Derc bölgelerinde, biri Bureyc'in doğusunda olmak üzere İsrail'e ait 8 askeri aracın hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'nde dünden bu yana 8'i ağır olmak üzere 47 asker yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 921'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 2 bin 159 askerinin yaralandığını duyurdu.

ETİKETLER
Hamas İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Lübnan Başbakanı: İsrail'in provokasyonları bölgeyi topyekun savaşa sürükleyebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:57
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 21 bin lira ceza
22:33
Filistinli babanın İsrail saldırısında öldürülen oğluna bisküvi vermeye çalıştığı anlar yürekleri burktu
22:02
Lübnan Başbakanı: İsrail'in provokasyonları bölgeyi topyekun savaşa sürükleyebilir
21:53
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu
21:55
Metro İstanbul'dan yılbaşı için sefer düzenlemesi
21:07
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında karar çıktı
Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar temizleniyor
Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar temizleniyor
FOTO FOKUS
Son 1 ayda 14 ilde 24 sis kazası oldu
Son 1 ayda 14 ilde 24 sis kazası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ