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Dünya
AA 30.10.2023 15:13

Kassam Tugayları: Gazze'ye giren İsrail'e ait iki askeri aracı hedef aldık

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusuna giren İsrail'e ait iki askeri aracın hedef alındığını duyurdu.

Kassam Tugayları: Gazze'ye giren İsrail'e ait iki askeri aracı hedef aldık
[Fotograf: AA]

Kassam Tugayları'ndan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Zeytun Mahallesi'nin doğusuna giren iki Siyonist askeri aracı 'Yasin 105' roketiyle hedef alındı." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Selahaddin Caddesi'ne giren İsrail tankının bir aracı hedef aldığı bildirilmişti.

Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Gazze Şeridi'nin doğu sınırından 3 kilometre kadar içeriye girdiğini, kısa bir süre sonra da geri çekildiğini aktarmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet de "İşgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde askerlerinin varlığına dair gerçekçi olmayan bir tablo çizmeye çalışıyor. Ancak direnişin darbeleri altında bunu yapamıyor." açıklamasında bulunarak, İsrail askeri araçlarının Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne kadar girdiği, sınırlı saldırısından kısa bir süre sonra da geri çekildiğini bildirmişti.

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