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Dünya
AA 30.10.2024 23:21

Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 3 tankın imha edildiğini duyurdu

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgalci İsrail ordusuna ait 3 tankın imha edildiğini açıkladı.

Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 3 tankın imha edildiğini duyurdu
[Fotograf: Reuters]

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan tanklardan birinin Cibaliya kentinde, ikisinin de Meşru Beyt Lahiya bölgesinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Merkava tipi olduğu belirtilen tankların patlayıcılar ve Yasin 105 füzeleriyle imha edildiği kaydedildi.

Tanklar için bölgeye bakım ekibi gelir gelmez anti-personel mühimmatıyla hedef alındığı, ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Kassam Tugayları'ndan daha önce yapılan açıklamada, Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusuna ait bazı askeri mekanizmaların kendileri tarafından hedef alındığı duyurulmuştu.

Açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Makbere Şarkıyye yakınlarında İsrail ordusuna ait bir askeri nakil aracının "Yasin-105" füzesiyle vurulduğuna işaret edilmişti.

Aynı bölgede, anti-tank füzesi taşıyan "Hummer" tipi cip ile buldozerin de patlayıcılarla vurulduğu kaydedilmişti.

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