Karantinalar ve evde kalma süreci koronavirüs pandemisi sırasında milyonlarca insanı sürekli izolasyon halinde tuttu. Bu durumun fiziksel ve zihinsel yıpranmaya yol açtığı belirtildi.

Ancak Reading Üniversitesi'nden araştırmacılar bunun tam tersini iddia ediyor.

Araştırmacılar yaşanılan yalnızlığın aslında her yaştan insanın refahını iyileştirdiğini öne sürüyor.

2 bin genç ve yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, pandeminin ilk aylarında evde kalmanın faydaları olduğunu ortaya koydu.

Katılımcılar COVID-19 sırasında yalnız olmanın hem olumlu hem de olumsuz yönlerini belirtse de, kötü yönlerden daha çok olumlu yönleri vurguladı.

İzolasyonun olumsuz yönleri arasında, katılımcılar kötüleşen bir ruh hali yaşadıklarını söyledi.

Kendine zaman ayırmanın faydalarını yaşadı

Ancak araştırmacılar, katılımcıların yeterlilik ve daha özerk hissetme açısından da olumlu artışlar yaşadığını buldu.

Tüm katılımcıların yüzde 43'ü, evde kalmanın beceri geliştirme faaliyetleri üzerinde çalışmak için daha fazla zaman harcamalarına izin verdiğine ve yetkinliklerini artırdığına inanıyor.

Psikoloji doçenti olan baş yazar Dr. Netta Weinstein “Çalışma yalnızlık döneminin , her yaşta fayda sağladığının kabul edildiğini gösteriyor.Çalışmamızda yalnızlığın bileşenlerinin nasıl olumlu olabileceğini görüyoruz” dedi.