Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadağ'ın 'Niagara Şelalesi' kurudu
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa yakınlarındaki "Niagara Şelalesi" kurudu.
Karadağ'ı, temmuz ayında etkisi altına alan aşırı sıcaklar, Podgoritsa'ya 4 kilometre uzaklıkta ülkenin en meşhur piknik alanında yer alan “Niagara Şelalesi”ni tamamen kuruttu.
Suyunu Cijevna Nehri'nden alan şelalenin, nehrin suyunun azalmasına bağlı olarak kuruduğu kaydedildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Karadağ Hava Sıcaklıkları Küresel Isınma
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