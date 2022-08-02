Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İsveç, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından Ukrayna'da öldürülen İsveçli gönüllü savaşçı hakkında yapılan yorumlar üzerine Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi Victor Tatarintsev'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İsveç Dışişleri Bakanlığına çağrılan Rus Büyükelçi Victor Tatarintsev'e, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan yorumların ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığının kınandığı bildirildi.
Bakanlık konuya ilişkin daha fazla açıklama yapmadı.
Rusya Büyükelçiliğinin paylaşımı
Rus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna'da ölen İsveçli gönüllü savaşçının "ölümü hak ettiği" ifade edilmişti.
İsveç Silahlı Kuvvetleri ile olan sözleşmesine son vererek Ukrayna ordusuna katılan 30'lu yaşlardaki İsveç vatandaşı, geçen ay öldürülmüştü.
Sıradaki Haber
Kosova'nın kuzeyinde barikatlar kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz