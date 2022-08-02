İsveç Dışişleri Bakanlığına çağrılan Rus Büyükelçi Victor Tatarintsev'e, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan yorumların ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığının kınandığı bildirildi.

Bakanlık konuya ilişkin daha fazla açıklama yapmadı.

Rusya Büyükelçiliğinin paylaşımı

Rus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna'da ölen İsveçli gönüllü savaşçının "ölümü hak ettiği" ifade edilmişti.

İsveç Silahlı Kuvvetleri ile olan sözleşmesine son vererek Ukrayna ordusuna katılan 30'lu yaşlardaki İsveç vatandaşı, geçen ay öldürülmüştü.