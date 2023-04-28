Karaborsada tank motoru satmakla suçlanan Rus albay gözaltına alındı

Rus gazetesi Kommersant'ta yazan habere göre, Albay Aleksander Denisov'un Kasım 2021'den Nisan 2022'ye kadar olan süreçte, toplam değeri yaklaşık 250 bin dolar olan 7 adet V-92S2 model tank motorunu çalmakla suçlandığı belirtti.

İddiaya göre, Güney Askeri Bölge'de tanklara teknik destek sağlamaktan sorumlu olan Denisov "tanklara takılması gereken parçaları" çaldı ve geçen ay Rostov yakınlarında gözaltına alındı.

Askeri savcılık, Albay Denisov'un çaldığı tankları karaborsada sattığını iddia etti. Denisov hakkındaki suçlamaları reddetti.

28 Mayıs'a kadar gözaltı merkezinde tutulacak olan Denisov, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Daha önce de yaşanmıştı

2019'da başka iki Rus subayı daha benzer bir hırsızlıkla suçlanmıştı.

1990'da hizmete girmelerinden itibaren, T-90 tankları Rus zırhlı birliklerinin omurgası olarak görülüyor. Sovyetler Birliği tarafından basit, hafif ve hızlı olacak şekilde tasarlanan tanklar, Ural Dağları'ndaki Çelyabinsk traktör fabrikasında üretilen 12 silindirlik V-92S2 motorlarıyla çalışıyor.

Her bir motorun 1000 beygir gücünde ve neredeyse bir ton ağırlıkta olduğu biliniyor. V-92S2'ler Rus ordusundaki en güçlü tank motorlarından biri.

"Rusya 2 bine yakın tank kaybetti"

Batılı analistler ayrıca Rusya'nın 14. ayını dolduran Ukrayna savaşında 2 bine yakın tank kaybettiğini tahmin ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ağır tank kayıplarının ardından Rus ordusunun 1975'ten önce üretilen T-62 tanklarını da sahaya sürdüğünü iddia etmişti.