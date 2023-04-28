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Dünya Dışı
NASA, space 28.04.2023 14:19

Hubble'dan gözalıcı fotoğraf: Yıldız oluşum bölgesi görüntülendi

Hubble Uzay Teleskobu'nun fırlatılışının 33. yıldönümü yıldız oluşum bölgesi fotoğrafıyla kutlandı. NASA, NGC 1333'ün gözalıcı fotoğrafını uzay hayranlarıyla paylaştı.

Hubble'dan gözalıcı fotoğraf: Yıldız oluşum bölgesi görüntülendi
[Fotoğraf: NASA]

NGC 1333, Dünya'dan 960 ışık yılı uzaktaki Perseus moleküler bulutunda yer alıyor. Bir yansı bulutsusu olan NGC 1333, çok sayıda yeni oluşan yıldıza ev sahipliği yapıyor. Yakındaki yıldızların ışığını yansıtan bulutsulara bu ad veriliyor.

NASA yetkilileri fotoğrafın, Hubble'ın morötesinden yakın kızılötesine görüntü yakalamaktaki ustalığını ortaya koyduğunu söyledi. Görüntünün, kara bulutun içindeki yüzlerce yeni oluşan yıldızın karıştırıp etrafa savurduğu parlak gazlar ve kapkara tozlardan meydana gelmiş "köpüren bir kazanı" gösterdiği ifade edildi.

Yıldız oluşturan ateş fırtınasının büyük kısmının fotoğrafın alt kısmındaki bulutun arkasında gizli olduğu da vurgulandı.

Hubble'dan gözalıcı fotoğraf: Yıldız oluşum bölgesi görüntülendi

Uzay ajansı, bölgede muhtemelen yukarıdaki mavi yıldızdan kaynaklanan şiddetli yıldız rüzgarlarının estiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu görüntü, bizim Güneş'imizin ve gezegenlerimizin 4,6 milyar yıl önce bunun gibi bir moleküler bulutun içinde oluştuğu zamanın bir örneği."

ESA ve NASA'nın yönetimindeki Hubble, 25 Nisan 1990'da fırlatılmıştı. Teleskop 33 yılını yeni galaksileri keşfetmek ve yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin çarpıcı anlarını kaydetmekle geçirdi.

NASA'ya göre teleskop şimdiye kadar yaklaşık 52 bin gök cismi üzerinde 1,6 milyon kez gözlem yaptı.

Uzay mekiği Discovery aracılığıyla fırlatılan teleskop, adını astronom Edwin Hubble'dan alıyor.

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