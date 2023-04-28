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Dünya Dışı
Independent 28.04.2023 11:19

Ay'da yaşam için büyük adım: Topraktan oksijen üretimi

ABD uzay ajansı NASA'daki bilim insanları, Ay toprağından nasıl oksijen çıkarılacağını keşfetti. Bu gelişme uyduda insan üsleri inşa etme planlarını ciddi ölçüde ilerletebilir.

Ay'da yaşam için büyük adım: Topraktan oksijen üretimi

NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nden bir ekip, karbotermal reaksiyon yaratmak için yüksek güçlü bir lazer kullanarak ilk kez vakumlu bir ortamda yapay Ay toprağından oksijeni başarıyla çıkardı.

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Karbotermal İndirgeme Gösterimi (Carbothermal Reduction Demonstration/CaRD) deneyi, solunum için oksijen üretmenin yanı sıra ulaşımda itici yakıt olarak da hayati önem taşıyabilir.

NASA mühendisi Anastasia Ford, "Ekibimiz CaRD reaktörünün Ay yüzeyinde hayatta kalabileceğini ve başarılı bir şekilde oksijen çıkarabileceğini kanıtladı. Bu, diğer gezegenlerde sürdürülebilir insan üsleri inşa etmek üzere mimariyi geliştirme yönünde büyük bir adım." dedi.

Ay'da kalıcı bir insan varlığı oluşturmak, NASA'nın Artemis görevinin uzun vadeli hedeflerinden biri ve bu görev, ilk astronotların 2025 gibi erken bir tarihte Ay yüzeyine dönmesini sağlayacak.

Bu son deneyin başarısı, artık oksijen toplama teknolojisinin hazırlık seviyesinin 6'ya ulaştığı, yani uzayda test edilmeye hazır olduğu anlamına geliyor.

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