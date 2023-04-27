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Dünya Dışı
TRT Haber 27.04.2023 11:45

Mars keşif aracı uzayda kayboldu

Çin’in Mars keşif aracı uzayda kayboldu. Yetkililer, uzay aracının aşırı toz sebebiyle kaybolduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Mars keşif aracı uzayda kayboldu

2021 yılının Mayıs ayında Mars’a yumuşak iniş yapan uzay gezgini Zhurong’dan haber alınamıyor.

Güneş ışınlarıyla kendini şarj ederek görevine devam eden uzay aracı 2022 Mayısında sert Mars kışı sebebiyle yeterli enerji bulamamış ve kendini tekrar uyandırmak üzere uyku moduna geçmişti.

Aralık ayında uyanması beklenen araçtan sinyal alınamaması merak konusu olurken Çinli yetkililer keşif aracının akıbeti hakkında sessizliğini bozdu.

Yapılan açıklamaya göre uzay kâşifinin üzerinde kalın bir toz tabakası birikmiş olması muhtemel.

Uzay çalışmalarının merkezinde neden Mars var?
Uzay çalışmalarının merkezinde neden Mars var?

Uzay aracı biriken tozun yüzde 30’a ulaşması halinde kendini uyku moduna alacak şekilde tasarlanmıştı.

Mars kâşifinin kendini uyandırabilmesi için ise iki koşul var.

Araç, kabindeki sıcaklık -15 santigrat dereceden sıcakken ve güneş ışınları günlük minimum enerji ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye geldiğinde tekrar aktif hale gelebiliyor.

Ancak uzmanlar bu iki koşulun bir daha sağlanacağı konusunda pek umutlu değil.

Adını Çin mitolojisindeki ateş tanrısından alan Zhurong keşif aracı, Çin’e Mars’a iniş yapan üçüncü, zeminden başarıyla dünyayla iletişim kuran ikinci ülke unvanını kazandırmıştı.

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