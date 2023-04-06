Karabağ MEMATT’lar ile mayından temizleniyor

Türkiye’nin Savunma Sanayii alanındaki başarıları göz dolduruyor. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ üretimi Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) Türkiye’nin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin mayınlarla mücadelesine büyük destek sağlıyor.

Azerbaycan 27 Eylül 2020’de başlayan ve 44 gün süren Karabağ savaşı sonrası bölgede hayatın normale dönmesi çalışmalara başladı. Altyapı ve şehirlerin kurulabilmesi için bölgenin mayınlardan temizlenmesi gerekliliği sonrası arayışa giren Azerbaycan Savunma Bakanlığı asker ve sivil kayıplarını engellemek için Türkiye ile temasa geçti.

Ermeni güçlerin bölgeden çıkarken yerleştirdiği mayınlar nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 300 Azerbaycanlı hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) üretimi Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı alımı için sürecin başlaması sonrası ilk etapta 7 ve son olarak 13 MEMATT Azerbaycan ordusuna teslim edildi.

Azerbaycan’ın acil ihtiyacı sonrası Milli Savunma Bakanlığı’na teslimi planlanan MEMAT’ların da dahil olduğu 13 ürünü kardeş ülkeye sevk ettiklerini bildiren

ASFAT Kara ve Hava Projeleri İş Geliştirme Müdürü Yasin Arslan, bu araçların özellikle işgalden kurtarılan bölgelerin tekrar halkın kullanıma açılabilmesi için, bölgenin tarıma açılabilmesi için mayın temizleme faaliyetlerine çok büyük katkı sağladığını söyledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Arslan, yaptığı açıklamada, "Azerbaycanlı arkadaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler sonrası aracımızın geliştirilmesinde veya ek istedikleri başka özellikler varsa bunları beklentilere göre fayda sağlayacak şekilde üzerinde çalışmaya da hazırız.” şeklinde konuştu.

13,5 kilo TNT'ye dayanıklı

Şu ana kadar Azerbaycan’da 20, Burkina Faso’da 2, Togo’da 2 tane olmak üzere toplam 3 ülkede 24 tane MEMATT’ın faaliyet gösterdiğini belirten Arslan, “Yeni araçlarımız ilk gönderilen araçlara nazaran 5 kilometre mesafeden kontrol edilebilmektedir. Daha önceki araçlarımız ortalama 8, 8,5 buçuk kilo TNT’ye dayanıklıyken, şu anki aracımız 13,5 kilo TNT’ye dayanıklılık gösteriyor. Aracımızın hızı yine daha öncekine göre artırılmıştır. Saatte 2 kilometrekare alanı temizleyen araçlardan Azerbaycanlı arkadaşlarımız gayet memnun olduklarını ifade ediyorlar. Bazı ülkelerde savaşın hemen akabinde bu alanların sivil kullanıma açılmasıyla alakalı talepler gelebilmiştir. Herhangi bir talep gelmesi durumunda çok kısa sürede yine aynı araçları üretip teslim edebilecek durumdayız.” ifadelerini kullandı.

3 ülkeye ihraç edildi

Türkiye'nin mayın temizlemede dışa bağımlılığını bitirmek, mayın sahalarını emniyetli, etkili ve hızlı temizleyebilmek için 2019 yılında ASFAT tarafından MEMATT için tasarım faaliyetleri başlatıldı; askeri fabrikalar ve özel sektör iş birliğiyle 1 yıldan kısa bir sürede tasarlanıp üretilme geçildi. MEMATT'lardan 6 tane Türkiye'ye teslim edilirken; Azerbaycan'a 20, Togo'ya 2 ve Burkina Faso'ya 2 tane olmak üzere toplamda 3 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

SSB ile ASFAT arasında jandarma teşkilatının ihtiyacı doğrultusunda MEMATT tedarikine ilişkin sözleşme imzalandı. Proje kapsamında 2 adet MEMATT'ın 2023 Mayıs ayında teslim edilmesi planlanıyor.