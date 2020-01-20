Kar, fırtına, dolu... Birçok ülkede hayat felç oldu20 Ocak 2020 Pazartesi 05:58 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 09:53
Dünyada birçok ülke elverişsiz hava şartlarının etkisinde bulunuyor. ABD ve Kanada'da yoğun kar, Rusya'da soğuk hava, Avustralya'da etkili olan dolu günlük hayatı felç etti.
ABD kar fırtınalarıyla mücadele ediyor.
Birçok eyalette etkili olan fırtınalar günlük hayatı felç etti.
New York'ta yoğun kar yağışı, 15 aracın karıştığı kazaya yol açtı. 8 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik uzun süre aksadı.
Ohio eyaletinin Toledo şehrinde de bir ağacın devrilmesiyle yol kapandı.
Rusya'da bir bina buz tuttu
Rusya'nın İrkutsk kentin de dondurucu soğuk nedeniyle bir binanın ısıtma sistemi bozuldu. Buz tutan binadaki 4 aile yaşam mücadelesi veriyor.
Kanada'da araçlar kara gömüldü
Kanada'da da kış sert geçiyor.
Kar kalınlığının 76 santimetreye ulaştığı St. John's şehrinde fırtına nedeniyle araçlar kara gömüldü.
Rüzgarın hızı saatte 130 kilometreye kadar çıktı. Yüzlerce ev elektriksiz kaldı.
Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu
Avustralya'da ise golf topu büyüklüğünde dolu yağdı.
Victoria eyaletinin çeşitli bölgelerine yağan dolu, maddi hasara yol açtı.
Doluya yakalananlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: TRT Haber