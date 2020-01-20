107 düzensiz göçmen çölde mahsur kaldı20 Ocak 2020 Pazartesi 04:49 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 03:25
Afrika'nın doğusundan Avrupa'ya gitmeye çalışırken Sudan ile Libya arasındaki çölde mahsur kalan 107 düzensiz göçmen kurtarıldı. Perişan halde bulunan göçmenlerin karınları doyuruldu, ardından polis merkezine götürüldü.
Sudan resmi haber ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde Libya sınırındaki çölde 107 düzensiz göçmen mahsur kaldı.
Düzensiz göçmenler, Libya-Sudan Ortak Güçleri'nin müdahalesiyle kurtarıldı.
Aç kalan göçmenlerin karınları doyuruldu
Kuzey eyaletindeki Ortak Güçler Komutanı Albay Enver Abdullah Nakudi, bölgedeki tarama faaliyetleri sırasında perişan halde bulunan düzensiz göçmenlerin sağlık kontrollerinin yapıldığını ve karınlarının doyurulduğunu, ardından Dungula şehrindeki polis merkezine götürüldüklerini belirtti.
Sudan, özellikle kıtanın doğusundaki Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin Avrupa hayalinde bir geçiş noktası olarak kullanılıyor.
Kaynak: AA