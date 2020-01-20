Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapattı; bazı vilayetlerde resmi tatil ilan edildi20 Ocak 2020 Pazartesi 00:52 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 01:33
Irak’ın başkenti Bağdat ve güney kentlerinde toplanan protestocular hükümet karşıtı gösterilerini sürdürüyor. Bazı göstericiler, yolları lastik yakarak trafiğe kapatırken, bazı vilayetlerde de resmi tatil ilan edildi.
Bağdat’ta göstericiler, başkentin merkeziyle iki yakasını birbirine bağlayan otoban ve köprülerde lastik yakarak buraları trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri ise protestoculara karşı gaz bombası ve yer yer gerçek mermi kullanarak müdahalede bulundu.
Bağdat’ın yanı sıra güney vilayetlerinde de göstericiler, birçok ana yol ve köprüyü lastik yakarak trafiğe kapattı.
Güneydeki Zikar, Kadisiye, Necef, Babil’de olası taşkınlıkların artmaması için resmi tatil ilan edildi.
'Ülke tehlikeyle karşı karşıya'
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da yaşananlar üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Sadr, gösterilerin barışçıl olarak sürmesini ve Haşdi Şabi’nin göstericilere müdahale aracı olarak kullanılmamasını istedi.
Şii dini ve siyasi lider, yeni bir başbakanın da acilen seçilmesi gerektiğini kaydederek ülkenin tehlikeyle karşı karşıya bulunduğu uyarısı yaptı.
Göstericiler, bağımsız ve teknokrat hükümet kurulması, yolsuzluk yapanlarla göstericileri öldürenlerin cezalandırılması için hükümete süre vermişti. Bu süre, sabah erken saatlerde dolacak.
Kaynak: AA