2019 yılında başlayan envanter çalışmalarının ardından Kapalı Maraş bugün açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, neredeyse yarım asır sonra Kapalı Maraş'a girebiliyor.

46 yıldır kapalı olan kentte, ilk aşamada iki cadde ve sahil şeridinin açılması için hummalı temizlik çalışmaları yürütüldü.

[Fotoğraf: AA]

Gazimağusa'daki Maraş bölgesi, 1974 yılında Birleşmiş Milletler kararı ile KKTC ve Rum kesimi arasında tampon bölge ilan edildi ve kapatıldı.

Birçok otel ve yerleşim yeriyle "turizm cenneti" olarak tanımlanan bölge, adeta "hayalet şehir" haline geldi.

Bugüne kadar, Kapalı Maraş'a sadece özel izinle girişe izin verildi.

MSB'den "hayırlı olsun" mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

MSB'nin paylaşımında, "Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun" sözlerine yer verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/9HMe7x6V3d — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020

Türkiye'den destek

KKTC'de Maraş'ın yeniden yerleşime açılmasıyla ilgili çalışmalar Türkiye tarafından da büyük destek gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk adım olarak Kıbrıs Türk halkının Maraş'ın sahil şeridinden faydalanmak üzere kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyduklarını söyleyerek, "Kullanıma açılan bölgede hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle herhangi bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Mülkiyet haklarına saygı gösterilerek yürütülen çalışmaların bir an önce sonuçlandırılarak Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız" demişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, Maraş ile ilgili alınan kararın arından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel Maraş'ı, hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz" demişti.