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Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı görevden alındı
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın teklifi üzerine Kryamyan’ın görevden alınmasına karar verildi.
Kararnamede, Kryamyan’ın görevden alınma nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ’da yürüttüğü başarılı askeri operasyonlar sonucunda çok sayıda yerleşim yeri işgalden kurtarılmıştı.
Etiketler: ermenistan son dakika Argişti Kryamyan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi armen sarkisyanSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 12:28
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