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Ermeni karargahı gece operasyonuyla vuruldu
Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlere ait karargah ile silah ve mühimmat depolarını vurdu.
Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu kararlılıkla sürdürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığınca paylaşılan yeni görüntülerde, Ermeni güçlere ait karargah ile silah ve mühimmat depolarının vurulduğu görülüyor.
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