Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kapalı Maraş'ı bahane eden Rumlar taşkınlık çıkardı
Kıbrıs Rum Kesiminde bir grup Rum, Derinya sınır kapısında gösteri düzenledi. Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılmasına tepki gösteren Rumlar taşkınlık çıkardı.
Rum Kesimi'nde akşam saatlerinde 100 kadar Rum gösteri düzenledi.
Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılmasını gerekçe gösteren Rumlar, taşkınlık çıkardı.
Protestolar sırasında yaktıkları havai fişekleri Derinya sınır kapısının güney tarafından attılar.
Havai fişekler sınırın ara bölgesinde yangına sebep olurken, yetkililer yangına müdahale etti.
KKTC güvenlik güçleri de sınırdaki geçiş noktalarında tedbirlerin artırıldığını duyurdu.
Etiketler: Rumlar kapalı maraş kıbrıs rum kesimiSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 02:11
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