Sotheby's'de yapılan müzayedede Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi vergiler dahil 438 bin 500 sterline (yaklaşık 5 milyon TL) satıldı.

Sotheby’s Orta Doğu Açık Artırma Satış Direktörü Benedict Carter, portrenin 16'ncı yüzyılın sonları veya 17'nci yüzyılın başlarında bakır üzerine yapılmış çok nadir bir eser olduğunu belirtmişti.

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