Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 13:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin 500 sterline satıldı
[Fotoğraf: DHA]
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'de vergiler dahil 438 bin 500 sterline alıcı buldu.
Sotheby's'de yapılan müzayedede Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi vergiler dahil 438 bin 500 sterline (yaklaşık 5 milyon TL) satıldı.
Sotheby’s Orta Doğu Açık Artırma Satış Direktörü Benedict Carter, portrenin 16'ncı yüzyılın sonları veya 17'nci yüzyılın başlarında bakır üzerine yapılmış çok nadir bir eser olduğunu belirtmişti.
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Etiketler: İngiltere Son Dakika
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