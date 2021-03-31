Kazımi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Resmi ziyaret için kardeş Suudi Arabistan’a gidiyorum. Ziyaretin amacı, kardeş iki ülke arasındaki çok iyi düzeyde süren ilişkileri güçlendirmek ve bölgede dostluk ve iş birliğini inşa etmek" dedi.

Başbakan Kazımi, göreve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapmak istese de bunu Kral Selman Bin Abdulaziz’in rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirememişti.