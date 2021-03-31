Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak Başbakanı Kazımi, Suudi Arabistan'da
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, resmi ziyaret için Suudi Arabistan’a gitti.
Kazımi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Resmi ziyaret için kardeş Suudi Arabistan’a gidiyorum. Ziyaretin amacı, kardeş iki ülke arasındaki çok iyi düzeyde süren ilişkileri güçlendirmek ve bölgede dostluk ve iş birliğini inşa etmek" dedi.
Başbakan Kazımi, göreve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapmak istese de bunu Kral Selman Bin Abdulaziz’in rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirememişti.
Etiketler: Irak Suudi Arabistan
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