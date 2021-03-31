Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 249 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 76 bin 342'ye çıktı.

13 milyon 600 bin doz aşı uygulandı

Son 24 saatte 17 bin 51 kişiye COVID-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 2 milyon 808 bin 873'e yükseldi.

Ülkede, COVID-19 aşısının 9 milyon 500 bin ilk, 4 milyon 100 bin de ikinci dozu uygulandı.