Fergana İl Valiliği Basın Sözcüsü Dilmurad Cumabayev, Özbekistan Hava Yollarının yerel saatle 08.50'de Fergana-İstanbul seferini gerçekleştirecek ilk uçağın Fergana Havaalanı'ndan kalktığını açıkladı.

Aynı uçağın öğleden sonra İstanbul Havaalanı'ndan Fergana'ya hareket edeceğini aktaran Cumabayev, Fergana-İstanbul seferinin haftada iki kez gerçekleştirileceğini söyledi.

"Ticari ilişkilerin artmasına katkı sağlayacak"

Cumabayev, yeni başlatılan uçak seferinin Özbekistan'ın en kalabalık nüfusa sahip Fergana Vadisi ile Türkiye arasındaki ticari ve insani ilişkilerin daha da artmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Cumabayev, Türk Hava Yolları'nın da yakında İstanbul-Fergana-İstanbul uçak seferlerini başlatmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Her gün Taşkent-İstanbul-Taşkent seferleri düzenleniyor

28 Mart’tan itibaren haftada bir kez Ürgenç-İstanbul-Ürgenç seferlerini başlatan Özbekistan Hava Yolları, 29 Mart’ta da Ekim 2017’de başlayan ancak Mart 2020'de COVID-19 salgını nedeniyle askıya aldığı Semerkant-İstanbul seferlerini haftada 3 kez olmak üzere bir yıl aradan sonra yeniden başlatmıştı.

Özbekistan Hava Yolları, halihazırda her gün Taşkent-İstanbul-Taşkent seferleri de düzenliyor.