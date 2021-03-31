Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 13:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Meksika'da Cessna 206 tipi uçak düştü: 2 ölü
Meksika'nın Karayip Denizi kıyısındaki Cancun'da 4 mürettebatın bulunduğu Cessna 206 tipi uçak düştü. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Uçağın düşüş anı ise amatör kameraya yansıdı.
Cancun’un yaklaşık 65 km kuzeybatısındaki Holbox adasından kalkan Cessna 206 tipi uçak, Cancun Lagünün'de denize çakıldı.
Olay yerine giden acil kurtarma ekibi, uçakta bulunan 4 mürettebatı kurtarmak için arama kurtarma çalışması başlattı.
Biri denizde diğeri karada öldü
Uçakta bulunan bir kişi kurtarma çalışmaları sırasında olay yerinde hayatını kaybederken, ikinci mürettabat ise, karaya çıkarılmasının ardından sağlık görevlileri tarafından ilk yardım uygulandığı sırada öldü.
Kurtarma çalışmalarına ulusal muhafız, polis ve itfaiyeden oluşan ekipler de katıldı.
Uçağın düşüş nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Meksika Uçak Kazası
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