Cancun’un yaklaşık 65 km kuzeybatısındaki Holbox adasından kalkan Cessna 206 tipi uçak, Cancun Lagünün'de denize çakıldı.

Olay yerine giden acil kurtarma ekibi, uçakta bulunan 4 mürettebatı kurtarmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Biri denizde diğeri karada öldü

Uçakta bulunan bir kişi kurtarma çalışmaları sırasında olay yerinde hayatını kaybederken, ikinci mürettabat ise, karaya çıkarılmasının ardından sağlık görevlileri tarafından ilk yardım uygulandığı sırada öldü.

Kurtarma çalışmalarına ulusal muhafız, polis ve itfaiyeden oluşan ekipler de katıldı.

Uçağın düşüş nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.