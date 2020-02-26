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Kanarya Adaları'ndaki koronavirüs karantinası 14 gün sürecek
Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, Tenerife'de tutulan turistlerin karantina süresini 14 gün olarak açıkladı.
İtalya'da koronavirüs salgınının en çok görüldüğü Lombardiya bölgesinden tatil için Tenerife'ye gelen bir İtalyan doktorda koronavirüs çıkması sonucu bölgede alarm verilmişti.
Söz konusu doktorun kaldığı otel, içerisindeki bin kadar turistle birlikte karantinaya alınmıştı.
Bugün yapılan açıklamada, karantinanın 14 gün süreceği kaydedildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti.
Salgın nedeniyle 2 bin 700'ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: koronavirüs Kanarya Adaları tenerife lombardiya coronavirüsSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 15:42
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