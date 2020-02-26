Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti.

Salgın nedeniyle toplam 2 bin 700'ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

Son olarak komşu Yunanistan'da da koronavirüs vakasının onaylandığı açıklandı.

38 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadında, virüs tespit edildi. Kadının İtalya'yı ziyaret ettiği öğrenildi.

Koronavirüs Güney Amerika'da

Brezilya hükümeti de ülkedeki ilk koronavirüs vakasını onayladı. Böylece koronavirüs ilk kez Güney Amerika bölgesine de sıçradı.

Hastanın İtalya'yı ziyaret eden 61 yaşındaki bir kişi olduğu öne sürüldü.

Böylece Antartika haricinde tüm kıtalarda en az 1 koronavirüs vakası onaylanmış oldu.

Çin ana karasında 78 bin 64, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 85 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 31 kişide Kovid-19 tespit edildi.

43 ülkeye yayıldı

"Güney Kore bin 146, Japonya 861, İtalya 323, İran 95, Singapur 91, ABD 57, Tayland 40, Avustralya 23, Bahreyn 23, Malezya 22, Almanya 17, Vietnam 16, Fransa 14, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Kanada 11, Kuveyt 9, İspanya 6, Irak 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İsrail 2, Umman 2, Avusturya 2, Hırvatistan 1, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, İsviçre 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan 1. Brezilya 1. Yunanistan 1"

Çin ana karasında 2 bin 715, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 15, Güney Kore'de 11, İtalya'da 11, Japonya'da 5, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de birer kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “İtalya, İran ve Güney Kore’de aniden artan vakalar ciddi endişe verici.” diye konuştu. Tedros ayrıca, DSÖ'den bir ekibin bu hafta sonu İran'a gideceğini söyledi.

Avrupa'da virüsun merkez üssü İtalya

İtalya genelinde koronavirüs vaka sayısı 323'e yükselirken, salgının diğer bölgelere de sıçramaya başlandığı gözlendi. Kuzeydeki Bergamo kentinden güneydeki Sicilya adasının merkezi Palermo kentine tatile giden 3 kişide de Kovid-19'a rastlandı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ülkede pazartesinin ardından dün de 2 kadın, 2 erkek olmak üzere 4 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü ve can kaybı 11'e ulaştı.

Ülkede dün hayatını kaybedenlerin 76, 83, 84 ve 91 yaşlarında olduğu belirtildi. Son vakalarla birlikte Kovid-19'un hızlı şekilde yayıldığı Lombardiya bölgesinde ölenlerin sayısı 9'u bulurken, diğer kayıplar ise Veneto'da oldu.

Güney Kore Çin'den sonra en fazla vaka görülen ülke

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, ülkede 144 yeni vaka daha tespit edildi.

Toplam vaka sayısı bin 146'ya çıkarken, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 12 oldu.

Vaka sayısındaki artışta, ülkenin güneyindeki Kuzey Gyeongsang eyaletine bağlı Daegu kentindeki bir Katolik kilisesi cemaatinde orta çıkan vakaların rolü bulunduğu tahmin ediliyor.

Çin'in ardından en fazla ölüm İran'da

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Kianush Jahanpur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 139'a, ölü sayısının ise 19'a yükseldiğini ifade etti.

İran, Çin'den sonra virüsün en çok ölüme neden olduğu ülke durumunda.

Dün, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı kendisinde koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı. Ayrıca İran Parlamentosundaki bir Tahran milletvekilinde de koronavirüse rastlandığı duyurulmuştu.

Türkiye'de son durum

Türkiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarını kapattığı İran'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine dün başladı. İlk kafile THY'nin düzenlediği özel sefer ile saat 10.29'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının sağlık durumuna ilişkin, "Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık." dedi.

"Yapılan tetkiklerde hepsi negatif çıktı"

Koca, bugün yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Sınırdan İran vatandaşlarının çıkışına izin verilmekte, sadece Türk vatandaşlarının girişine sağlık kontrolü yapılarak Kum ve Meşhed geçmişi olan hastalar 14 günlük karantinaya alınmakta. Bunun dışındaki yolcular ise bilgilendirilerek evde veya uygun ortamda yine 14 gün gözleme alınmakta. Geçişler durdurulmadan öncede sağlık kontrolünden geçememiş kişilerin girişine izin vermediğimiz gibi şüpheli vatandaşlarımızı da sağlık tesislerinde karantina tedbirleriyle gözledik. Şimdiye kadar bu aldığımız vatandaşlarımız, şüpheli bulduğumuz vatandaşlarımızdan yani karantina altında olan gözlem altında olan hastalarımızda da yapılan tetkiklerde hepsinin negatif çıktığını yani koronavirüs hastasının olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum."

THY İran seferlerinde düzenlemeye gitti

İran'da koronavirüsün yayılması üzerine Türk Hava Yolları, seferlerinde bir dizi önlem aldı.

Bu kapsamda 27 Şubat'a kadar İran'ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz'e düzenleyeceği seferler iptal edildi. Tahran seferleri ise 2’ye düşürüldü.

Tahran'a giden uçaklarda yolcu taşınmasına devam edilecek.

Dönüş seferlerinde ise sadece İran'da bulunan Türk yolcular uçağa kabul edilecek.