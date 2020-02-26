Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Yunanistanlı bir kadının koronavirüs taşıdığı belirtildi.
Söz konusu kişinin daha önce İtalya'yı ziyaret ettiğine dikkat çekildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 765'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 81 bini aşmış durumda.
Etiketler: Yunanistan koronavirüs coronavirüsSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 14:21
Sıradaki Haber
Avrupa Birliği üyesi 14 ülkeden Rusya ve Suriye'ye ateşkes çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz