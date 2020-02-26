Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti. Salgın nedeniyle toplam 2 bin 762 kişi yaşamını yitirdi.

Çin ana karasında 2 bin 715, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 15, Güney Kore'de 11, İtalya'da 11, Japonya'da 5, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 78 bin 64, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 85 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı.

Tayvan'da da 31 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Koronavirüs nedir?

Sağlık Bakanlığı’nın 2017 yılında yayınladığı rehbere göre Coronaviruslar tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir.

Coronaviruslar, Coronaviridae ailesi içinde yer alırlar. Zarflı ve tek sarmallı RNA virüsleridir, başlıca dört türde sınıflandırılırlar: Alfa-, Beta-, Gama- ve Delta Coronaviruslar. İnsan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda bulunabilmektedirler (evcil ve yabani hayvanlarda).

Belirtileri neler?

Koronavirüsler, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir grup virüs.

Daha önceki koronavirüs örneklerinin ortak belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkıyor.

Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik ediyor. Birçok hastada zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişiyor.

Virüs kolay bulaşıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütüne göre koronavirüsler yakın temasla kolayca yayılabiliyor.

Enfekte kişiyle aynı ortamda yaşamak veya bakımını yapmak, mikroplarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara temas etmiş ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmak, hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında havaya atılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla virüs insanlara geçebiliyor.İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

İran’da ölüm sayısı yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Kianush Jahanpur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 139'a, ölü sayısının ise 19'a yükseldiğini ifade etti.

İran, Çin'den sonra virüsün en çok ölüme neden olduğu ülke durumunda.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 11'e çıktı

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ülkede pazartesinin ardından dün de 2 kadın, 2 erkek olmak üzere 4 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü ve can kaybı 11'e ulaştı.

Fransa'da ikinci ölüm

Salgın, Avrupa'da da etkili olmaya devam ediyor.

Fransa'dan yapılan son açıklamada, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi.

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 17'ye ulaştı

Almanya'da Milan'dan dönen 25 yaşındaki bir adamda koronavirüse rastlanmasının ardından ülkedeki vaka sayısının 17'ye yükseldiği açıklandı.

Almanya'da Baden-Wuerttemberg eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eyalette yaşayan 25 yaşındaki bir adamın Milan'a gerçekleştirdiği seyahatten sonra korona virüsüne yönelik test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Cezayir'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi

Cezayir'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, Cezayir devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen testler sonucu İtalyan vatandaşı bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Buziyd, bir klinikte karantinaya alınan hastanın, 17 Şubat'ta İtalya'dan ülkeye geldiğini kaydetti.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a, virüs bulaşan kişi sayısı ise 322'ye ulaştı.

Avrupa'da iki ülkede daha koronavirüs tespit edildi

Hırvatistan ve Avusturya'da ilk kez yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlandı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkede ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı.

Avusturya'da da iki kişiye yapılan testler pozitif sonuçlandı.

Bahreyn’de 9 yeni korona virüsü vakasının görülmesiyle ülkedeki vaka sayısı 26'ya yükseldi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 yeni korona vakasının tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 26'ya yükseldiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgından etkilenen ülkelerden gelen her yolcunun kontrol edildiği ve virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Virüs semptomları gösterenlerin ve test sonuçları pozitif çıkanların tedavi merkezlerine transfer edildiği belirtildi.

Ülkedeki korona hastaları arasında Suudi Arabistanlı 4 kadın da bulunuyor.

Rusya'dan İtalya, Güney Kore ve İran'a seyahat uyarısı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rus vatandaşlarına İtalya, Güney Kore ve İran’a seyahat etmeme tavsiyesinde bulundu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rus vatandaşlarına İtalya, Güney Kore ve İran’a seyahat etmeme tavsiyesinde bulundu.

Rospotrebnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, İtalya, Güney Kore ve İran’daki koronavirüs vakalarında önemli bir artış yaşandığına işaret edildi.