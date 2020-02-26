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Hindistan'da otobüs nehre düştü: 25 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Hindistan'da düğünden dönen otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Hint basınında çıkan haberlerde, kazanın Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde Kota-Dousa kara yolunda Bundi kenti yakınlarında meydana geldiği belirtildi.
Hindistan'da yılda 150 binden fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.
Etiketler: otobüs kazası hindistanSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 13:07
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