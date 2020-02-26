Bakanlık sözcüsü Kianush Jahanpur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 139'a, ölü sayısının ise 19'a yükseldiğini ifade etti.

İran, Çin'den sonra virüsün en çok ölüme neden olduğu ülke durumunda.

Fransa'da ikinci ölüm

Salgın, Avrupa'da da etkili olmaya devam ediyor.

Fransa'dan yapılan son açıklamada, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi.