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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
İran Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak açıkladı.
Bakanlık sözcüsü Kianush Jahanpur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 139'a, ölü sayısının ise 19'a yükseldiğini ifade etti.
İran, Çin'den sonra virüsün en çok ölüme neden olduğu ülke durumunda.
Fransa'da ikinci ölüm
Salgın, Avrupa'da da etkili olmaya devam ediyor.
Fransa'dan yapılan son açıklamada, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi.
Etiketler: koronavirüs fransa'da koronavirüs coronavirüsSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 12:55
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