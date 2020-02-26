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Almanya'da askeri üste koronavirüs alarmı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'nın Köln kentinde koronavirüs şüphesiyle bir askeri üsse giriş çıkışlar yasaklandı. Ülkede daha önce 17 kişide koronavirüs tespit edilmişti.
Koronavirüs salgını hızla yayılıyor. Virüs şu ana kadar 40’ın üzerinde ülke ve bölgeye sıçradı.
Vaka sayısı 81 binin üzerine çıktı
Toplam vaka sayısı 81 binin üzerine çıktı. Virüsten ölenlerin sayısı ise 2 bin 800’e yaklaştı.
Çin’den sonra virüsün en fazla can aldığı ülke olan İran’da 19 kişi hayatını kaybetti. 139 vakanın görüldüğü ülkede virüse karşı tedbirler artırılıyor.
Bazı üniversitelerde eğitim elektronik ortama taşındı, virüs sebebiyle toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor.
Almanya'da askeri üsse giriş çıkış kapatıldı
Koronavirüs Avrupa’da da hızla yayılıyor.
Daha önce 17 vakanın görüldüğü Almanya'da ise Köln'deki bir askeri üs koronavirüs şüphesi ile karantina altına alındı.
Etiketler: son dakika koronavirüs almanyaSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 17:09
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