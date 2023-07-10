Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 10.07.2023 08:01

Kanarya Adaları açıklarında en az 325 göçmen kayıp

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları açıklarında en az 325 Senegalli göçmen kayboldu.

Kanarya Adaları açıklarında en az 325 göçmen kayıp
[Temsili fotoğraf: Reuters]

İspanya merkezli göçmen yardım grubu Walking Borders, Senegal’den İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na seyreden 3 göçmen teknesinde en az 325 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Teknelerden birinde yaklaşık 65, birinde de en az 60 kişinin olduğu belirtilirken diğer teknede ise yaklaşık 200 göçmenin olduğu aktarıldı.

Öte yandan göçmenlerin 15 gündür kayıp olduğu ve ailelerin ise göçmenlere ulaşamadığı bilgisi verildi.

Walking Borders için çalışan insan hakları savunucusu Helena Maleno Garzon “Aileler çok endişeli. Senegal'in aynı bölgesinden gelen yaklaşık 300 kişi var. Onlar, Senegal'deki istikrarsızlık yüzünden ülkelerinden ayrıldılar” dedi.

İspanya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin başlıca varış noktalarından biri olan Kanarya Adaları özellikle yaz aylarında en yoğun göçmen geçişlerinin yaşandığı yer olarak ifade ediliyor. 

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Çin'de kreşe bıçaklı saldırı: 6 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:24
Pamuk dikeni toplatan şüpheliye 244 bin lira ceza
08:18
Düzce'de rekor yağış: Meteoroloji uyardı, tehlike bugün de sürecek
07:51
Isparta'da göle serinlemeye giren kadın hayatını kaybetti
07:44
Meclis son mesai haftasına giriyor: Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da
08:17
Çin'de kreşe bıçaklı saldırı: 6 ölü
07:01
ABD'de 1921 Tulsa Katliamı için açılan tazminat davası reddedildi
Meteoroloji'den 13 ile turuncu uyarı: Su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'den 13 ile turuncu uyarı: Su baskınlarına dikkat
FOTO FOKUS
Evde sağlık hizmeti alan hasta sayısı 647 bini geçti
Evde sağlık hizmeti alan hasta sayısı 647 bini geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ