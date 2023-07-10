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Dünya
AA 10.07.2023 06:50

Almanya'da 2022'de aile içi şiddet vakalarında artış görüldü

Almanya'da geçen yıl, aile içi şiddet vakalarında önceki yıla göre artış kaydedildi.

Almanya'da 2022'de aile içi şiddet vakalarında artış görüldü
[Fotograf: AP]

Alman medyasında yer alan haberlere göre, 2022'de ülkede 157 bin 550 aile içi şiddet vakası kaydedildi; bunun da günde 432 vakaya karşılık geldiği bilgisi paylaşıldı..

2021'de yaklaşık 144 bin aile içi şiddet vakası yaşandı; geçen yılki artış, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 9,5 oldu.

Şiddet görenlerin yüzde 80'inin kadın olduğu duyuruldu.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, aile içi şiddet vakalarına karşı sert bir yaklaşım çağrısında bulunarak, "Şiddet uygulayan suçlular, bir daha radardan kaybolmamalı. İlk şiddet saldırısından sonra evden atılmaları gerekir." dedi.

Faeser, Aile Bakanı Lisa Paus ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ile salı günü Berlin'de, aile içi şiddet raporunu kamuoyuna açıklayacak.

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