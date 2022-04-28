Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon’da bir araya geldi.

Görüşme sonrasında iki bakan basına ortak açıklamada bulundu.

NATO topraklarını savunmaya hazır olduklarını ve Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini belirten Anand, "Rusya, Kanada, ABD ve müttefik ve ortaklarımızın iradesini test ediyor. Rusya, haritaları kendi amaçlarına uyacak şekilde yeniden çizemez. Rusya, kurallara dayalı uluslararası düzeni sonuçsuz bir şekilde aşındıramaz. Egemen uluslar haritadan silinemez ve NATO bölünemez. Aslında, bu hafta Almanya'da gördüğümüz gibi, hiç olmadığı kadar birlik içerisindeyiz" diye konuştu.

Anand, geçen hafta ABD ile Ukrayna ordusuna M777 obüs top sistemi tedarik ettiklerini belirterek, "Kanadalı askerlerin şu anda Ukraynalı meslektaşlarını bu silahların kullanımı konusunda eğittiklerini doğrulayabilirim" ifadesini kullandı.

''Ukrayna'ya gerekli techizat sağlanmaya devam edilecek''

Kanadalı bakan, ülkesinin aynı zamanda, gelecek haftalarda Ukrayna'ya 8 zırhlı araç göndereceğini ve Ukrayna'ya savaşması ve kazanması için gereken teçhizatı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Austin de kendi stoklarından Ukrayna'ya silah vermeye devam ettiklerini dile getirerek, Kanada'nın bu konudaki katkılarından dolayı Anand'a teşekkür etti.

ABD'li bakan, Kanadalı mevkidaşı ile başta Kuzey Amerika kıtası ve buzullar olmak üzere, bölgesel konulardan Hint-Pasifik bölgesinde Çin ile mücadeleye kadar birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.