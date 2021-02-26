Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca aşısı üzerinde yapılan çalışmaların tamamlandığı belirtilerek "Oxford-AstraZeneca’nın ChAdOx1 nCoV-19 aşısı, COVID-19 salgınıyla ilgili olarak kullanılmak üzere onaylanmıştır" açıklamasını yaptı.

Aşının etkililiğinin yüzde 62,1 olduğu kaydedilen açıklamada, firmanın Kanada’ya acilen 20 milyon doz aşı teslim edeceği vurgulandı.

Kanada'da, Oxford-AstraZeneca aşısı, BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılardan sonra kullanılabilecek üçüncü aşı oldu.