Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada'dan AstraZeneca'nın aşısına onay
[Fotoğraf: Reuters]
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs aşısına onay verdi.
Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca aşısı üzerinde yapılan çalışmaların tamamlandığı belirtilerek "Oxford-AstraZeneca’nın ChAdOx1 nCoV-19 aşısı, COVID-19 salgınıyla ilgili olarak kullanılmak üzere onaylanmıştır" açıklamasını yaptı.
Aşının etkililiğinin yüzde 62,1 olduğu kaydedilen açıklamada, firmanın Kanada’ya acilen 20 milyon doz aşı teslim edeceği vurgulandı.
Kanada'da, Oxford-AstraZeneca aşısı, BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılardan sonra kullanılabilecek üçüncü aşı oldu.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri
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