Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 325 bin 404 testte 20 bin 499 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Günlük vaka sayısında hafta başında başlayan artış eğilimi bugün de sürdü.

Salgının başlamasından bu yana geçen bir yıllık sürede toplam vaka sayısı 2 milyon 888 bin 923'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 404 bin 664'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 194'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 253 artarak 97 bin 227'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 11 bin 714 artışla 2 milyon 387 bin 32'ye ulaştı. COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 998 bin 727 oldu.

Aşılananların 1 milyon 370 bin 373'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.