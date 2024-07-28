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Dünya
AA 28.07.2024 07:17

Kanada'da orman yangınları geride enkaz bıraktı

Kanada'nın batısında 19 Temmuz'dan bu yana etkili olan orman yangınlarında bölgedeki araçlar ve evler de küle döndü.

Kanada'da orman yangınları geride enkaz bıraktı

Jasper bölgesinde etkili olan ve Kanada'nın turistik bölgesi Jasper Ulusal Parkı'na da yayılan orman yangınları geride büyük tahribat bıraktı.

Alberta'da yaklaşık 25 bin kişinin tahliye edilmesine neden olan yangınların Jasper Ulusal Parkı'ndaki 1113 yapıdan 358'ini yok ettiği belirtildi.

Yangınlarda evini kaybeden Jasper Belediye Başkanı Richard Ireland, evinden geriye sadece anıların kaldığını, birçok kişinin aynı durumda olduğunu söyledi.

Kanada'da orman yangınları geride enkaz bıraktı

Yetkililer, yangınların çıkma nedeninin araştırıldığını belirterek, yangın söndürme ekiplerinin serinleyen hava ve yağışlardan faydalandığını, sıcak noktaları kontrol altına aldıklarını aktardı.

Pazartesi itibarıyla hava sıcaklıklarında yeniden artış beklendiğini kaydeden yetkililer, Alberta eyaletinde kontrol altına alınamayan 48 orman yangınının devam ettiğini bildirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise dün yaptığı açıklamada, Güney Afrika, Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda'dan itfaiye ekiplerinin Alberta ve Britanya Kolumbiyası eyaletlerinde süren yangınlara mücadelede yardıma geleceğini duyurmuştu.

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