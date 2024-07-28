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Dünya
AA 28.07.2024 06:10

Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı. 1500 kişinin katıldığı gösteride "soykırımı durdurun" çağrısı yapıldı.

Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü

Tempelhof semtindeki Platz der Luftbrücke metro istasyonunun önünde İsrail’in saldırılarını protesto etmek için toplanan yaklaşık 1500 kişi, Kreuzberg'e doğru yürüyüşe geçti.

Almanya'yı İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştiren göstericiler, "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun", "Gazze'nin işgaline hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü

Göstericiler, "Çocuk katili Netanyahu", "Netanyahu terörist", "İsrail terör devleti", "Filistin’e özgürlük" ve "Boykot İsrail" sloganları attı.

Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü

Bu arada, yürüyüş sonunda İsrail bayraklarını açan bir grup, gösteriyi provoke etmeye çalıştı.

Polis, Filistin gösterisine katılanlar ile provokasyon yapanların arasına polis araçlarını yerleştirerek gerilimin artmasını engelledi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri Moritzplatz Meydanı'nda sona erdi.

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