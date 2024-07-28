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Dünya
AA 28.07.2024 00:37

Lübnan hükümeti sivilleri hedef alan Mecdel Şems saldırısını kınadı

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems'te sivillerin öldüğü saldırıyı kınadı.

Lübnan hükümeti sivilleri hedef alan Mecdel Şems saldırısını kınadı

Lübnan hükümetinden yapılan açıklama, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, Lübnan hükümetinin, tüm sivillere yönelik her türlü şiddet ve saldırı eylemini kınadığı ve tüm cephelerdeki düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, sivilleri hedef almanın uluslararası hukukun açık bir ihlali ve insanlık ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye ise Lübnan hava sahası hakkında yaptığı açıklamada, Lübnan hava sahasının uçuş trafiğine kapatıldığına ilişkin ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

Lübnan'dan Golan Tepeleri'ne roket saldırısı: 11 ölü
Lübnan'dan Golan Tepeleri'ne roket saldırısı: 11 ölü

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında aralarında çocukların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Golan Tepeleri'nde Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısının "durum değerlendirmesi ve elindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" sözlerini kullanmıştı.

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