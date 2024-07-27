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Dünya
AA 27.07.2024 21:56

Fransa, tren hatlarında sabotajı engellemek için güvenlik önlemlerini artırdı

Fransa, Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken, Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete, tren hatlarına yönelik yeni bir sabotajı engellemek amacıyla ek güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

Fransa, tren hatlarında sabotajı engellemek için güvenlik önlemlerini artırdı

Vergriete, ülkede dün tren hatlarına yönelik kundaklamaların ardından demiryolu ağının güvenliğinin ve gözetiminin önemli ölçüde güçlendirildiğini belirtirken, alınan ek güvenlik tedbirlerini anlattı.

Demir yolu ağının gözetlenmesi için binden fazla çalışan ve 250 güvenlik personelinin görevlendirildiğini söyleyen Vergriete, ayrıca jandarma helikopterleri ile 50 dronun da aynı amaçla seferber edildiğini açıkladı.

Vergriete, bu tedbirlerin, tren hatlarına yönelik yeni bir sabotajı önlemek amacıyla alındığını belirterek, "Teyakkuz halinde olduğumuz için olağanüstü önlemler harekete geçirdik." ifadesini kullandı.

Paris'te metro seferlerinde aksamalar yaşandı
Paris'te metro seferlerinde aksamalar yaşandı

Tren seferlerinde yarın aksamaların yaşanabileceğini öngördüklerini ifade eden Vergriete, 29 Temmuz'dan itibaren seferlerin normale döneceğini belirtti.

Fransa, tren hatlarında sabotajı engellemek için güvenlik önlemlerini artırdı

Vergriete, tren hatlarının kundaklanmasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve olayın faillerinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Kundaklamalar hakkında istihbarat servislerinden herhangi bir uyarı almadıklarını kaydeden Vergriete, Olimpiyat Oyunları kapsamında Paris'in bağlı olduğu Île-de-France bölgesinde demir yollarının güvenliğini artırmak için 5 milyon avro harcadıklarını açıkladı.

Dün, Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala, Fransa genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de tren hatları kundaklanmıştı. Vergigny'deki bir tren hattına yönelik kundaklama girişimi ise engellenmişti.

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