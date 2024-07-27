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Dünya
AA 27.07.2024 20:14

Paris'te metro seferlerinde aksamalar yaşandı

Fransa'da çok sayıda turistin Olimpiyat Oyunları kapsamında bulunduğu Paris'te bazı metro seferlerinde aksamalar yaşandı.

Paris'te metro seferlerinde aksamalar yaşandı
[Fotograf: AA]

Ülkenin 7 yıldır hazırlandığı Olimpiyat Oyunları'nın startı dün Sen Nehri'nde yapılan açılış töreniyle verildi.

Olimpiyatlar süresince turist sayısının 16 milyona ulaşması beklenen başkent Paris'te bazı metro seferlerinde aksamalar oldu.

Paris'in 8. metro hattının X hesabından yapılan açıklamaya göre, bu hattın geçtiği Opera durağında güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Güvenlik güçlerinin hangi gerekçeyle müdahalede bulunduğu belirtilmedi.

Söz konusu hat, Olimpiyat Oyunları müsabakalarına gitmek isteyen çok sayıda ziyaretçi ve turist tarafından kullanılıyor.

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nun haberine göre, Paris ve banliyösü Saint-Denis arası ulaşımı sağlayan Paris 13. metro hattındaki seferler, ciddi bir yolcu kazası nedeniyle yerel saat ile 12.52 ve 14.30 arası durdu.

Tünellerde 6 metro aracı sıkışıp kalırken, bunlardan 3'ünün içindeki yolcular araçlardan indi.

Metro hatları üzerinde yürüyen yolcular en yakın metro durağına ulaştı.

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