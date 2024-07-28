ABD, Golan Tepeleri'ne düzenlenen roket saldırısını kınadı

Bir Beyaz Saray yetkilisinin Amerikan medyasına yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, söz konusu saldırıyı kınadığı belirtildi.

Saldırının "korkunç" şeklinde nitelendirildiği açıklamada, "Lübnan'daki Hizbullah dahil İran destekli tüm terör gruplarına karşı İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz." ifadesi kullanıldı.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik saldırıda bir futbol sahasına roket isabet etmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırının, "durum değerlendirmesi ve eldeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.