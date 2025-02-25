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Dünya
AA 25.02.2025 20:04

Kanada'da "Musk'ın vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası: 240 binden fazla imza toplandı

Kanada'da "ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın vatandaşlığının iptali için başlatılan imza kampanyasına 240 binden fazla Kanadalı imza attı.

Kanada'da "Musk'ın vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası: 240 binden fazla imza toplandı
[Fotograf: Reuters]

Kanada Parlamentosunun internet sitesindeki bilgilere göre, şimdiye kadar 240 bin 554 Kanadalı, söz konusu dilekçeye imza attı.

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Musk, vatandaşlığının iptal edilmesi için başlatılan imza kampanyasına karşılık olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kanada'nın "gerçek bir ülke olmadığını" savundu.

Kanada'da 23 Şubat'ta "ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle Musk'ın vatandaşlığının iptali için imza kampanyası başlatılmıştı.

Kampanya dilekçesinde, Musk'ın "servetini ve gücünü Kanada seçimlerini etkilemek için kullandığı" ve "Kanada'nın egemenliğini silmeye çalışan yabancı bir hükümetin üyesi olduğu" iddia edilmişti.

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